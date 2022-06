ACF, Col Cagliari parlerà anche di J. Pedro. Dessers...

Come riportato da La Gazzetta dello Sport Viola e Cagliari parleranno presto di diverse situazioni. Detto di Bellanova, cambiando reparto c’è sempre un vecchio pallino come Joao Pedro, tredici gol in stagione. Dall’Olanda invece è spuntato il nome di Cyriel Dessers del Genk, in questa stagione in prestito al Feyenoord. Una cosa è certa. Di come migliorare la Fiorentina rendendola competitiva in campionato ed in Europa, parleranno Vincenzo Italiano ed i dirigenti viola la prossima settimana, in un incontro programmato per fare il punto della situazione ponendo possibilmente le basi per la costruzione di una squadra sempre più forte. Tanti i reparti sui quali agire ed il tempo vola.