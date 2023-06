ZENGA A FV, Con Italiano Viola può tornare a vincere

Fonte: Dalla nostra inviata: Luciana Magistrato

Andrea Zenga, personaggio televisivo, opinionista sportivo e figlio dell'ex portiere di Inter e Nazionale Walter Zenga, ha parlato direttamente da Pitti in esclusiva a FirenzeViola:"Il mio rapporto con la moda si è intensificato negli due ultimi anni; per me Pitti è un'esperienza nuova e molto soddisfacente".

Cosa ha da dire riguardo alle sconfitte delle tre italiane nelle finali europee?

"Penso che si debba cercare di essere ottimisti, soprattutto perché le finali si perdono solo se si ha la possibilità di giocarle; era da tanto che non si vedevano nello stesso anno tre italiane nelle finali delle tre principali coppe europee, quindi teniamoci di buono questo".

Cosa pensa della possibilità per l'Inter di acquistare Milinkovic-Savic?

"Da tifoso la trovo un'idea eccezionale; penso che si potrà trovare molto bene, soprattutto perché ritroverebbe un allenatore come Simone Inzaghi che aveva già avuto alla Lazio".

Cosa pensa di Italiano come allenatore?

"Come allenatore mi piace molto. Penso che abbia fatto un bel percorso alla Fiorentina sia in Coppa Italia che in Conference, e devo dire che si meritava qualcosa di più. Al di là delle due finali perse, secondo me i viola con lui potranno tornare a vincere qualcosa".

Tra i giocatori della Fiorentina, c'è qualcuno che vorrebbe vedere all'Inter?

"Come giocatore mi piace molto Dodo, che mi sembra si sia affezionato molto alla piazza di Firenze. Personalmente non so se lo vedrei bene all'Inter".