VITALE A RFV, La Fiorentina andrà a Milano per vincere

Pino Vitale a Radio FirenzeViola

Ospite ai microfoni di Radio FirenzeViola, Pino Vitale ha presentato così la sfida di sabato tra Milan e Fiorentina: "Non avendo Leao e Giroud il Milan è depotenziato. Io sono convinto che la Fiorentina farà comunque una bella partita, indipendentemente da come giocherà una squadra, il Milan, che in questo momento ha diversi problemi. Vincere a Milano significherebbe agganciare il Milan in classifica e penso che la Fiorentina ce la possa fare".

Col Milan vedrebbe meglio Beltran o Nzola?

"Io sceglierei Beltran. Sono convinto che l'argentino possa dare di più. Nzola si sa già cosa ci può dare, può essere magari utile ma a partita in corso".

E sul mercato di gennaio? Dove interverrebbe?

"Io sulla fascia destra non comprerei nessuno, mi fido di Kayode. Eventualmente comprerei un centrale difensivo se Mina non dovesse dare garanzie fisiche. Magari servirà qualcosa davanti, sugli esterni, dove Brekalo e Sottil non stanno dando un grande apporto. Ma comunque non c'è bisogno di un intervento forte secondo me. Nonostante le tre sconfitte consecutive la Fiorentina è lì, al quinto posto".

