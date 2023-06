VANNUCCI A RFV, Stadio? Il Comune andrà fino in fondo

FirenzeViola.it

Andrea Vannucci a Radio Firenze Viola

Del tema stadio Franchi ha parlato anche Andrea Vannucci. L'attuale Consigliere Regionale è intervenuto a Radio FirenzeViola per provare a rispondere ai numerosi punti di domanda sorti nelle ultime settimane sul progetto di restyling dello stadio della Fiorentina: "La situazione senza dubbio è complicata, anche per le tante polemiche sorte negli ultimi mesi. La situazione si è complicata soprattutto per il lato economico, per la decurtazione del 25% di un finanziamento a gara in corso, roba che in tutti questi anni non avevo mai visto. Dall'altra parte però si sta andando avanti anche con i vari permessi ed i vincoli che sono davvero tanti. Si può ridere, scherzare e fare battute sulle scale elicoidali, i fatti dicono che questo è uno stadio su cui è difficile intervenire. Detto questo, c'è un progetto definitivo di Aurp, tra l'altro votato anche da Italia Viva non più tardi di qualche settimana fa. Il quadro è complesso, c'è un'interlocuzione col governo che parte anche da quanto successo a Venezia.

Abbiamo in ballo secondo me forse l'ultima possibilità di avere uno stadio all'altezza della città e delle ambizioni della squadra. Commisso ha chiarito a più riprese che lui non è più interessato a fare uno stadio di sua sponte, perché quanto successo scoraggerebbe qualsiasi imprenditore. Ci sono le strade del ricorso e quella della trattativa. Il rischio che non si faccia niente purtroppo c'è, sarebbe un grande peccato. L'alternativa è fare due lotti funzionali, un lotto che corrisponde alla cifra che è già in cassaforte e l'altro lotto che, da quanto ho capito riguarderebbe l'installazione di pannelli fotovoltaici, da mettere a disposizione in un secondo momento. Io personalmente son convinto che il comune di Firenze andrà in fondo, lo dimostra anche l'impegno sulla ristrutturazione del Padovani".

E proprio sull'idea di utilizzare lo stadio Padovani come struttura provvisoria durante la parte più invasiva dei lavori di rifacimento del Franchi, Vannucci ha detto:" Penso sia la scelta migliore: una volta finalizzato il progetto ed il finanziamento, i lavori che si faranno rimarranno a disposizione per il quartiere di Campo di Marte e per la struttura. Poi c'è il tema delle strutture provvisorie, ma son convinto che il Comune e la Fiorentina troveranno una quadra. Ripeto, il problema grosso rimane il definanziamento di 55 milioni. Il Padovani non credo sia un punto complicato comunque, con questa soluzione si risolve il problema di vedere la Fiorentina fuori da Firenze, io ho sempre sostenuto che avrebbe dovuto rimanere in città. La soluzione trovata mi sembra accettabile, abbiamo citato tutti l'esempio di Cagliari e Bologna con strutture provvisorie. Secondo me qui questo stadio a Campo di Marte potrebbe diventare anche la casa del rugby ed essere utilizzato anche per il Sei Nazioni Femminile".