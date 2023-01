SPINI A RFV, Sentenza Juve è esemplare

Il noto politico Valdo Spini, ex Ministro dell'ambiente e consigliere comunale del Comune di Firenze, grande tifoso della Fiorentina, ha parlato così a Radio FirenzeViola a poche ore dalla notizia della penalizzazione di 15 punti alla Juventus: “La legalità e il comportarsi bene paga sempre, e la Fiorentina e Commisso in questo eccelle rispetto alle altre squadre. Tanti altri club in passato avrebbero voluto avere lo stesso aiuto sulla rateizzazione che c’è stato in questi ultimi mesi, ma non è stato possibile. La sentenza alla Juventus vuole essere una sentenza esemplare. Secondo me dovranno andare a fondo anche su altre vicende oltre a quella bianconera visto che ci sono diverse squadre di mezzo. Non dimentichiamoci che la Juventus voleva anche fare una Super Lega, forse secondo me ora è meglio se si danno una calmata. Nessuno vuole gioire per le disgrazie altrui, non fraintendetemi, ma la giustizia è una cosa importante da non sottovalutare mai”.