SPECIALE A RFV, Stasera dipenderà dalla testa dei viola

Luca Speciale, giornalista di TG La 7, ha parlato oggi ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Palla al Centro: "Bisogna capire che partita a scacchi giocherà stasera Italiano. Loro, visto il risultato dell'andata, possono permettersi di difendersi e la Fiorentina quando è aspettata rischia di essere prevedibile. I viola devono riuscire a gestire i tempi della partita, arrivare all'intervallo in vantaggio 1-0 sarebbe il top. Tecnicamente la Fiorentina è superiore agli svizzeri e tutto è possibile. Dipenderà tanto dalla testa e dalle gambe dei calciatori viola. La squadra di Italiano ha il potenziale per andare là e fare tre gol. Se però quelli del Basilea mettono il pullman in difesa può essere difficile".

Un giudizio sulla gara di andata? "All'andata anche gli svizzeri dissero che il pareggio sarebbe stato più giusto, sostanzialmente avrebbero portato a casa anche l'1-1. Mentalmente devi cancellare la gara del Franchi e fare la tua partita stasera. Italiano nella gara di andata ha le sue responsabilità, perché a volte nella gestione della partita sbaglia qualcosa".

Che ne pensa di Italiano? "Il gioco di Italiano è bello e divertente, ma funziona bene solo quando tutti sono al 100% e, come immaginerete, non può essere sempre così".

Terracciano? "Nel primo tempo dell'andata ha fatto una grande parata. Non hai altro in quel ruolo e quindi dobbiamo puntare su di lui. Stasera conta che siano in condizione quelli che riescono a risolvere una partita, Gonzalez deve svegliarsi e fare la differenza".