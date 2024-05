SPECIALE A RFV, Nzola? In 2 gare non si può cambiare giudizio

Luca Speciale, voce e volto di La7, su Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro" racconta le emozioni vissute durante Brugge-Fiorentina: "Ero molto sereno. Perché avevo messo in conto in stagione che potesse anche capitare l'errore. Ma la Fiorentina era superiore e lo vedevamo, loro buttavano la palla in tribuna. L'avremmo vinta, ma non mi è piaciuto l'approccio. Mi è sembrato con un po' di timore, al di là del comportamente dei singoli mi sembra che a portarci in finale siano stati Dodo con la chiusura nel primo tempo, poi Nzola che ci ha messo la testa e Beltran che, dobbiamo dirlo, ci ha messo le palle".

Sull'Olympiacos: "Trovare una squadra greca in una finale che si gioca ad Atene... siamo stati sfortunati. ma ero spaventatissimo dall'Aston Villa. Però ormai, vedi l'Atalanta che vince 3-0 ad Anfield, in gara secca può accadere di tutto".

In finale Nzola o Belotti?

"Italiano ha fatto un sacco di formazioni da inizio anno. In parte è un pregio in parte è un difetto. Belotti fa un lavoro straordinario di sacrificio, e Nzola può aver cambiato qualcosa ma rimango del giudizio iniziale: è difficile cambiare giudizio per un rigore procurato e per una rete segnata".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO INTERO