SCONCERTI, L'evento di oggi in replica alle 21 su RFV

Oggi pomeriggio a Palazzo Vecchio si è svolto un evento in memoria di Mario Sconcerti, scomparso lo scorso 17 dicembre 2022, con gli amici e i colleghi di una vita che lo hanno ricordato nel salone dei Cinquecento. “Mario, n'vorremmo che tu, Firenze e noi…” si intitolava la cerimonia andata in diretta su Radio FirenzeViola, nel ricordo di una personalità spiccatamente fiorentina. Questa sera proprio per chi si fosse perso l'evento, sarà possibile rivedere in visual tutto l'evento per Sconcerti in replica a partire dalle ore 21.

All'evento erano presenti ovviamente i familiari e sono intervenuti il sindaco della città, Dario Nardella, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, il presidente dell’Assoallenatori, Renzo Ulivieri, col presidente del Coni, Giovanni Malagò e Roberto Mancini in video collegamento. Tutti hanno omaggiato e ricordato il decano del giornalismo. Inoltre erano presenti in prima fila il direttore generale viola Joe Barone e Alessandro Ferrari in rappresentanza della Fiorentina.

