SANNINO A RFV, Terracciano sta facendo cose strabilianti

Mister Giuseppe Sannino è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue parole in merito al momento attuale in casa viola: "Terracciano io lo ho avuto sia a Catania che alla Salernitana e non sono sorpreso da questo suo miglioramento. Pietro è sempre stato un ragazzo serissimo e a Firenze sta facendo delle cose strabilianti, anche nell'ultima partita contro l'Hellas Verona è stato bravissimo. Savorani, che ho avuto con me a Siena, sta facendo un grande lavoro nella squadra viola. Terracciano ha avuto la forza di chi non si lascia andare nelle difficoltà e con la sua tenacia ha voluto migliorarsi fino a diventare uno dei migliori portieri in Serie A".

