ROGGI A RFV, Arriverà il turno di Parisi. Kayode...

Moreno Roggi a Radio FirenzeViola

Nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola è intervenuto l'ex Fiorentina e procuratore, Moreno Moggi: "I viola puntano molto sulla Conference League e tutti speriamo che quest'anno ci sia un lieto fine. Il Viktoria Plzen non ha mai perso in questa competizione, in uno stadio in cui i nostri tifosi saranno molto caldi. Vedo una gara alla portata".

Si aspetta qualche sorpresa di formazione?

"Italiano è bravo a mimetizzare la formazione fino in fondo, quindi mi aspetto di tutto. Anche se a mio parere giocheranno i migliori, ossia quelli che in questo momento stanno meglio".

Lei disse di vedere le stimmate del campione in Kayode.

"Lo vedo migliorato e concentrato sul suo obiettivo di diventare un campione. Per me è in costante crescita, è un ragazzo di grandissimo livello".

Che idea si è fatta del ballottaggio Biraghi-Parisi?

"Parisi è un giocatore di grande avvenire anche in chiave Nazionale, assieme a Kayode. Credo tanto nell'ex Empoli, adesso è in una grande squadra e ha davanti un giocatore di esperienza e livello. Per questo diventa più difficile prendersi il posto di titolare. Il suo turno arriverà: ha l'umiltà di aspettare".

