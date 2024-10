DELLI CARRI A RFV, Bove mi ha colpito: ecco perché

Il doppio ex di Fiorentina e Genoa Daniele Delli Carri ha parlato così a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio': "La Fiorentina ha una rosa abbastanza ampia per sostituire Kean e per giocare in maniera differente con gli attaccanti. Forse la partita è più importante per il Genoa che per la Fiorentina che sta dimostrando che la costruzione sta portando piano piano risultati, mentre i liguri sono fanalino di coda. Sarà una partita complicata per entrambe le squadre: la Fiorentina ha l'entusiasmo, il Genoa la paura".

La Fiorentina può sognare in grande?

"Sicuramente è molto presto ma è importante essere diventata una squadra che può dar fastidio a tutte. Normale che se vinci stasera puoi sognare ancora di più ma il campionato è lungo e la Fiorentina fa le coppe ma venendo dalle vittorie consecutive ci si aspetta il meglio".

Si aspettava questa Fiorentina?

"Già venti giorni fa ebbi modo di dire che bisognava dare tempo al nuovo ciclo, con un allenatore nuovo e calciatori diversi. Ci sono concetti diversi da Italiano e il calcio di Palladino è completamente diverso. Il fatto di essere duttile può dare forza a una rosa che anche in corso d'opera può avere diverse soluzioni. La Fiorentina è un'ottima squadra e in estate ha speso per rimanere ancorata ai risultati degli anni precedenti".

Chi l'ha colpita dei nuovi arrivati?

"Devo dire che più di tutti mi ha colpito Bove perché Firenze non è una piazza semplice ed entrare in maniera così prepotentemente alla Fiorentina e a quest'età mi ha colpito. Ma anche Kean mi ha colpito perché non si era mai espresso a fondo: a 24 anni ha ancora margini di miglioramento e col tempo passeranno gli acciacchi".

