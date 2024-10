FACCENDA A RFV, Comuzzo non mi somiglia ma è forte

FirenzeViola.it

© foto di

Mario Faccenda, doppio ex di Fiorentina e Genoa, è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola durante 'Viola amore mio' a poche ore dal prossimo match che vedrà i viola scontrarsi contro il Genoa di Gilardino.

Che tipo di partita deve aspettarsi la Fiorentina?

"Sarà una partita calda, la classifica è quella che è. Il Genoa è in difficoltà di risultati e gioco. I tifosi del Genoa sono praticamente in campo, per i viola non sarà facile".

Tornerà probabilmente Quarta. Cosa ne pensa?

"Comuzzo adesso è il titolare, ma Quarta è un cambio di tutto rispetto. Domenica scorsa è stato provato a centrocampo. Quarta oggi dovrà salire solo sui calci piazzati, delle volte lui lascia spazio partendo palla al piede e può essere un problema. La Fiorentina ora crea molto e riesce a concludere. La difesa sta giocando molto bene, Comuzzo in particolare. Quando c'è il cambio e si prende gol si da la colpa al subentrato".

Comuzzo in marcatura a chi lo paragonerebbe?

"Lui ha tanta forza fisica, nelle ultime partite ha sbagliato pochissimo. Non saprei a chi paragonarlo. Comuzzo è giovane, ma quando fa un errore non va giù di morale e questo lo fa crescere".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO