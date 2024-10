CANOVI, Roma? Prendere 5 gol a Firenze è assurdo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Dario Canovi, decano dei procuratori sportivi, nell'intervista concessa oggi a Tuttomercatoweb.com ha parlato a lungo della Roma, reduce dal pesante ko con la Fiorentina. Ecco le sue considerazioni: “Oggi per la Roma è tutto impegnativo. Basta guardare la partita contro la Fiorentina. Prendere cinque gol dai viola è assurdo. La campagna acquisti è stata folle. Al di là del fatto che la società sia inesistente, mi sembra che il mercato sia stato sbagliato”.

Prosegue: "Non è colpa di Juric o De Rossi, ma della società. Questa è una società che non esiste, manca, è inesistente. Non è risolvibile. C’è uno scollamento incredibile tra società e tifosi. I Friedkin non si rendono conto che non possono amministrare stando dall’altra parte del mondo”.