CORVINO, Rinunciai a Ivanovic a Firenze perché finisce -ic

Pantaleo Corvino, intervistato da Radio Sportiva, ha raccontato un retroscena dei suoi tempi da dirigente a Firenze, raccontando: "Mi dicono da sempre che compro solo giocatori che finiscono in -ic nel nome. In Italia ne ho portati tantissimi, Vucinic, Jovetic, Seferovic, Milenkovic, Vlahovic e tanti altri. Pensate che a Firenze una volta stavo trattando un possibile scambio per portare Ivanovic alla Fiorentina ma dovetti rinunciare perché il nome finiva in -ic e mi accusarono proprio di questa cosa”.