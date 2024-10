NAZIONE, Pallone d'Oro... Viola. Oggi andrebbe a De Gea

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Curioso e divertente approfondimento, fatto da La Nazione, su un Pallone Viola da assegnare al miglior giocatore di questa Fiorentina. Nei giorni in cui le polemiche per il Pallone d'Oro a Rodri hanno generato tanti strascichi, il quotidiano ha scherzosamente "modificato" il premio destinandolo solo ai viola di Palladino, assegnandolo al migliore di questo primo inizio di stagione, prendendo in esame solo i calciatori con almeno 5 presenze da titolare sulle 13 partite (non Gudmundsson, ad esempio) e le pagelle assegnate dal giornale dopo ogni gara.

Il verdetto di oggi darebbe il Pallone Viola a David De Gea, con 6,93 di media. Al secondo posto, con 6,79, ecco Moise Kean, sul terzo gradino del podio invece Robin Gosens con una media di 6,56. Al quarto posto della classifica ecco Bove e Cataldi (entrambi a 6,50 di media con due acuti, il primo contro la Roma e il secondo a Lecce). Al sesto posto c’è Adlì (6,37), uno che sta crescendo gara dopo gara. Poi ecco Dodo (6,29) e Comuzzo a 6,20 (come Terracciano).