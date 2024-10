EKHATOR, Emozionato per la chance. Siamo sereni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per il Genoa in sala stampa si è presentato il giovane attaccante Jeff Ekhator. Ecco le sue parole: "All'inizio avevo un po' di paura ma grazie al mister, lo staff e i compagni mi sono rilassato e ho giocato come so fare. Quando l'allenatore mi ha detto che sarei stato titolare ho pensato a molte cose. Non me l'aspettavo. Però il mister mi ha dato fiducia e ho cercato di ripagarlo al meglio".

Che momento state vivendo?

"Siamo sereni, siamo consapevoli dei nostri mezzi e sappiamo di essere un gruppo forte. Con l'aiuto dei tifosi cercheremo di andare a fare grandi partite".

Hai vinto lo scudetto Under 18, senti che stai migliroando?

"Avevo detto che avrei dovuto migliorare tante cose, grazie all'aiuto del mister lo sto facendo ma manca quel qualcosa in più per stare ad alti livelli. In allenamento cercherò di migliorare con l'aiuto dei compagni".

Cosa ti chiede l'allenatore?

"Di attaccare la profondità, tenere palla, giocare semplice e adeguarmi a Pinamonti guardando i suoi movimenti".

Stai prendendo le misure a questa Serie A?

"Rispetto all'anno scorso ho acquisito più consapevolezza di me stesso e con la chiamata di mister Gilardino in ritiro ho capito che posso essere un aiuto a questa squadra. C'è solo da migliorare in allenamento".

E' arrivato Balotelli, cosa può darti?

"Sono molto contento del suo arrivo. Può essere un aiuto in più per la squadra. Io da bambino lo guardavo sempre, posso dire che è il mio idolo. E' un grande attaccante, posso prendere spunto da lui e cercherò di migliorare guardandolo".