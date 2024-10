JURIC, Rischio esonero. Al Franchi intervallo con parolacce e insulti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sulle colonne odierne del Corriere dello Sport-Stadio trova ampio spazio il tema Ivan Juric, tecnico della Roma la cui posizione è sempre in bilico e che, pur non essendo l'unico colpevole, rischia di pagare con l’esonero già domani a prescindere dal risultato contro il “suo” Torino, a maggior ragione dopo il pesante ko contro la Fiorentina. E a tal proposito, il quotidiano aggiunge che domenica scorsa, durante l'intervallo della gara del Franchi, nello spogliatoio giallorosso è successo di tutto tra parolacce e contatti proibiti. Ma Juric, anche ieri in conferenza stampa, si è concentrato piuttosto sullo spirito di squadra, tutti uniti per uscirne nuovamente vincitori: "Non penso all'esonero, faccio il mio lavoro e ciò che succede, succede.

Penso che la rosa della Roma non si può permettere esclusioni. Bisogna mettere dentro più possibile, non escludere ma convincere", le parole dell'allenatore in sala stampa.