C. GATTI A RFV: "Kean ha trovato il suo habitat. Viola ha preso un indirizzo davvero bello"

Cristiano Gatti, collega editorialista del Corriere dello Sport, ha parlato oggi su Radio FirenzeViola nel corso di "C'è polemica" a proposito del suo articolo di ieri, sul giornale, sul ritrovato Moise Kean: "Uno degli oggetti misteriosi del nostro calcio, sembrava destinato a non arrivare mai. Invece a Firenze sta dimostrando di essere ciò che ci si aspettava. Non bisogna essere solo tifosi della Fiorentina per essere contenti di lui ora come ora, e poi è solo all'inizio della sua esplosione. Diventa ancora più determinante una realtà elementare: spesso è anche l'ambiente a far crescere i ragazzi".

C'è anche un po' di Firenze e di Palladino nella sua crescita?

"Sicuramente. Kean ha trovato l'habitat giusto per se. Mi viene in mente anche Retegui, all'Atalanta sta maturando appieno. Significa che quando ci sono qualità oggettive indiscutibili, spesso vuol dire che non si è nell'ambiente ideale. Non vuol dire che vanno sempre coccolati, ma Kean, ad esempio, alla Juve non era al centro del progetto, non era un protagonista. A Firenze sì".

Dove può arrivare questa Fiorentina?

"La Fiorentina si è presa il tempo giusto, puntando su un allenatore molto giovane che deve ancora misurarsi ma ha tutte le premesse per far bene. E poi cerca di giocare, e questa è una filosofia scelta in società. Non so dove possa arrivare la Fiorentina, ma ha preso un indirizzo molto bello".

