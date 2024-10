S. SABATINI, Nico a 30mln son bravi tutti. Su Vlahovic...

FirenzeViola.it

Intervenuto a Radio Sportiva per commentare il momento della Juventus reduce da un altro pareggio, ieri sera contro il Parma, il giornalista Sandro Sabatini si è così espresso sull'operato del ds Cristiano Giuntoli: "A quelle cifre sono bravi tutti. Koopmeiners è stato pagato 50 milioni, lo stesso si può dire di Nico Gonzalez pagato oltre 30 milioni dalla Fiorentina. Si parla di sfortuna per quanto riguarda gli infortuni dell'argentino ma si infortunava spesso anche a Firenze. La Juve ha azzeccato solo Kalulu e Conceicao come acquisti, bisognerebbe aprire una discussione sull'operato di Giuntoli secondo me".

Sul rendimento di Vlahovic poi ha aggiunto: "Mettetevi d'accordo. Perché le palle gol sono le stesse dell'anno scorso e di quando era alla Fiorentina. L'anno scorso si diceva che Vlahovic non riceveva palloni giocabili. Io provavo a dire che i palloni li riceveva ma aveva una media gol nettamente inferiore a Lautaro".