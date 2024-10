PONTELLO A RFV, Kean un piccolo Lukaku. Meglio di DV

Niccolò Pontello, ex dirigente viola, ha parlato a "Viola Amore Mio" in onda su Radio FirenzeViola partendo da una valutazione su Kean: "Non saprei in percentuale quanto perde la Fiorentina ma sicuramente perde tanto con la sua assenza. Il gioco si svolge con l'obiettivo di liberare Kean, è un giocatore fondamentale ma così come lo è Gudmundsson. Certo, forse un sostituto di Kean vero in rosa non c'è. Probabilmente l'unica cosa che è mancata sul mercato è un vice-Kean ma io lo paragono a Lukaku, ha margini di miglioramento e secondo me può diventare anche più forte. Guardavo Vlahovic ieri sera e dentro di me pensavo che Kean vale già più dell'ex attaccante viola che pure a Firenze ha fatto grandi cose. Ma dal punto di vista della protezione della palla e del lavoro con la squadra non ha nulla da invidiare ai grandi attaccanti. Deve migliorare un po' dal punto di vista tecnico ma penso sempre a Batistuta che fu paragonato a Dertycia e poi è stato quello che è stato".

Come sostituirlo?

"Difficile pensare che si possa ripetere lo stesso schema di gioco ormai consolidato con Kouame che ha altre caratteristiche. Vediamo come la vede Palladino che è intelligente, penso che qualcosa possa studiare ma sarebbe importante in una fase come questa trovare centrocampisti che possano trovare gol, oltre a Beltran e Colpani".

