BALOTELLI, Preparatore atletico: "Mario è carico come non mai"

Stefano Mazzoldi, preparatore atletico di Mario Balotelli, è stato intervistato da TMW raccontando la firma con il Genoa di Balotelli:

Da giugno a quasi novembre: come ha visto Mario in questi cinque mesi di allenamenti?

"Motivato e determinato, carico come non mai. In questi mesi Mario non ha mai mollato, si è sempre allenato per 4-5 volte alla settimane pur non avendo la certezza di una chiamata. Questo per me significa avere mentalità, Balotelli è rimasto sempre sul pezzo e ciò ha fatto la differenza. È ovvio che non può avere il ritmo gara, ma lui è in forma e mi ha detto che alle visite mediche col Genoa l'hanno trovato bene, in linea coi parametri".

Vi siete sentiti dopo la firma col Genoa?

"Certo, l'ho sentito e gli ho fatto i complimenti. Il primo obiettivo l'abbiamo raggiunto, ma io mi sentirò soddisfatto e appagato solamente quando lo vedrò fare bene in Serie A. Balotelli non deve dimostrare niente a nessuno, lui sa bene di essere forte, ma deve dare continuità al suo lavoro e saper reagire a tutti. Le difficoltà ci saranno sempre, ma Mario saprà come affrontarle. Vai Balo, io credo in te".