NAPOLI, Prefettura di Milano vieta trasferta contro l'Inter

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo la tifoseria viola, adesso anche al Napoli è stata vietata una trasferta: la Prefettura di Milano ha infatti deciso di vietare la trasferta agli Ultras del Napoli per la sfida del 10 novembre Inter-Napoli a tutti i residenti in Campania.

Claudio Sgaraglio, Prefetto di Milano, spiega così il motivo di tale decisione: Preminenti ragioni di tutela di ordine, sicurezza e incolumità pubblica, anche per quanto riguarda tifosi in possesso della tessera di fidelizzazione 'S.S.C Napoli' , con l'esclusione dei residenti in Campania titolari della fidelity card della 'F.C. Internazionale'. Vendita dei tagliandi del settore ospiti ai soli possessori di fidelity card della "S.S.C. Napoli"