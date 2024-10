RUBINO, Sogno che si avvera: giorno più bello della mia vita

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tommaso Rubino, attaccante della Primavera della Fiorentina del 2006 e figlio d'arte, è entrato nell'ultimo spezzone della partita della Fiorentina contro il Genoa. Nel giro di una settimana è stato convocato sia in Conference che in campionato e stasera Palladino gli ha regalato questa bella soddisfazione dell'esordio in A: "Un sogno che si avvera - scrive su Instagram - devo ancora realizzare! ringrazio tutte le persone che hanno creduto in me in primis la mia famiglia che è sempre stata con me e mi ha sempre sostenuto.un grazie anche alla società che mi ha permesso tutto ciò! Penso ci sia poco da dire è il giorno più bello della mia vita"