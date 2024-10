HUMMELS, L'autogol con i viola? Ciliegina sulla torta

FirenzeViola.it

Mats Hummels, difensore della Roma, ha parlato (tra le altre cose) anche l'autogol all'esordio con i giallorossi di domenica scorsa, nel 5-1 subito sul campo della Fiorentina, all'interno del suo podcast: "È una sorta di ciliegina sulla torta di cose che non sono andate bene. Le cose possono solo migliorare. Non so cos'altro ci sarà da aspettarsi. Mi sono detto: qual è il modo migliore per iniziare la carriera in un club così importante? Un autogol dopo quattro minuti quando si è già sul 4-1 è davvero brutto. È di nuovo così ironico che posso solo prenderla con umorismo".