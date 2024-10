ADRIANO, Immortalato in Brasile con una birra in mano

FirenzeViola.it

In queste ore su TikTok ci sono dei video sull'ex viola Adriano Leite Ribeiro, meglio noto come Adriano. I video che circolano sul social rivelano un Adriano ben diverso rispetto a quello visto nei campi di Serie A: l'ex centravanti si trovava, con i suoi amici, in una strada di una città del Brasile con in mano una lattina di birra. La cosa che però colpisce è il fisico, ben lontano da quello negli anni in cui vestiva la maglia viola e dell'Inter.