GOSENS, Se vinciamo così possiamo puntare in alto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il match winner di Genoa-Fiorentina Robin Gosens ha parlato a Dazn della vittoria dei viola: "La vittoria per come l'abbiamo ottenuta deve darci tanta fiducia, perché quando vinciamo le partite anche soffrendo vuol dire che siamo un gruppo straordinario e una squadra che va in un'unica direzione. Sono le partite più difficili, anche rispetto a quelle contro le grandi squadre perché la motivazione in questo caso viene da dentro ognuno di noi".

Dove può arrivare la Fiorentina? "Questa è ancora una fase delicata del campionato, è troppo presto per parlare di Europa. Però dobbiamo continuare così, perché se vinci queste partite difficili devi puntare in alto. La nostra ambizione deve essere di portare sempre a casa tre punti sia giocando bene che soffrendo perché siamo forti e abbiamo qualità".