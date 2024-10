PALLADINO, Pretattica verso Genova: solo oggi i convocati

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

C'è anche un po' di pretattica nell'atteggiamento di Raffaele Palladino in direzione di Genoa-Fiorentina.

Il tecnico infatti (nonostante la squadra si partita ieri per Genova) diramerà solo oggi l'elenco dei convocati, in cui sicuramente non figurerà Moise Kean, non partito per la Liguria preferendo gestire il problema alla caviglia. Da quanto filtra dal Viola Park, afferma oggi La Nazione, Comuzzo invece sta meglio dopo la distorsione alla caviglia rimediata domenica con la Roma (e infatti il classe 2005 dovrebbe essere partito alla volta della Liguria) ma il sentore è che il friulano finirà in panchina nella sfida contro il Grifone e lo stesso farà Mandragora, che è tornato in gruppo da un paio di giorni dopo aver giocato 45’ lunedì con la Primavera. La formazione che schiererà questa sera Palladino godrà di qualche rotazione in ogni zona del campo, qualcuna anche forzata come nel caso di Kean.