NESTA, Come a Firenze: con l'approccio giusto non sbagliamo gare

Nel corso della conferenza stampa post partita, dopo la sconfitta di ieri sera in casa dell'Atalanta, il tecnico del Monza Alessandro Nesta ha fatto un excursus sulle prestazioni fornite dalla sua squadra, citando anche la trasferta con la Fiorentina come una delle migliori: "Avevamo sbagliato approccio con il Venezia, ma quando questa squadra approccia bene, non sbagliamo mai le partite. Inter, Fiorentina, Roma, oggi Atalanta. Nonostante 7 giocatori fuori abbiamo fatto un’ottima figura. I punti arriveranno. Dobbiamo migliorare nella mentalità, perdiamo un po’ troppo spesso l’agonismo. Dobbiamo essere bravi a tenere su l’asticella e fare grandi partite, come stasera. Stadio stupendo, loro grande squadra, forti fisicamente e tecnicamente. Abbiamo fatto una bella prestazione".

Prosegue: "Non ho visto grande divario, fino al gol avevamo fatto più noi di loro. Poi negli ultimi 15-20 minuti siamo stati meno intensi. L’episodio del gol annullato…Mi devono spiegare perché si annulla un gol così, con Marì e Retegui che hanno accettato di “menarsi” tutta la partita. Ho rivisto tutto, ma non capisco che fallo sia. Ho la mia idea e per me non è fallo mai. Fallo di D’Ambrosio secondo l’arbitro. Il calcio è quello tra Retegui e Marì, altrimenti è un altro sport".