LIBERTADORES, Doppio Baez ma Penarol non va in finale

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non riesce la rimonta impossibile al Penarol, che dopo aver perso 5-0 sul campo del Botafogo nella semifinale d'andata di Copa Libertadores ha vinto 3-1 la sfida di ritorno. Un risultato che però non è bastato alla squadra di Maxi Olivera e di un altro ex viola come Jaime Baez mattatore della sfida con una doppietta. Vanno in finale i brasiliani, per una sfida tutta verdeoro con l'Atletico Mineiro.

Andata

Mercoledì 23 ottobre

Atletico Mineiro - River Plate 3-0

Giovedì 24 ottobre

Botafogo - Penarol 5-0

Ritorno

Mercoledì 30 ottobre

River Plate - Atletico Mineiro 0-0

Giovedì 31 ottobre

Penarol - Botafogo 3-1

Finale

Atletico Mineiro - Botafogo (sabato 30 novembre al Monumental Antonio Vespucio Liberti di Buenos Aires)