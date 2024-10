GENOA-FIORENTINA 0-1, Rivivi il live FV!

FirenzeViola.it

Chiffi infatti fischia tre volte e la Fiorentina riesce a portare a casa da Genova i tre preziosi punti che la rilanciano anche in classifica. Rivivi il live di Firenzeviola!

95'- Fallo in attacco di Miretti, un contatto che sa tanto di fine delle ostilità.



93'- Contropiede viola per Kouamé, che non approfitta della situazione di vantaggio numerico calciando da metà campo senza andare a bersaglio.



92'- De Gea, parata monstre del portiere spagnolo su Vazquez, toglie il pallone dal sette e tiene viva la Viola.



90' - Assegnati 5 minuti di recupero.



88'- Rovesciata di Masini che esce sul fondo. Ora il Genoa è arrembante.

84'- Dodô salva tutto sugli sviluppi di un calcio di punizione per il Grifone; il suo colpo di testa in diagonale impedisce di subire gol.

82'- Rubino fa il suo esordio in Serie A entrando al posto di Beltrán. Entra anche Biraghi al posto di Sottil.

81'- Pinamonti minaccia la porta viola: stop di petto e tiro di controbalzo, ma il tiro viene bloccato dal portiere spagnolo.



76'- Cambio anche in casa Genoa: sulla fascia esce Sabelli ed entra Zanoli. Entra anche Pereiro al posto di Thorsby.



74'- Altri due cambi in casa Viola: Fuori Bove e Colpani, dentro Ikone e Mandragora che rientra dall'infortunio al menisco



73'- Occasionissima Genoa. Pinamonti prova immediatamente a rispondere con un tiro insidiosissimo. Ci mette una mano De Gea, che effettua una parata salva-risultato.



72'- GOOOOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOLLLL!!! La sblocca Gosens su un cross di Beltrán; la palla rimane lì nel cuore dell'area dopo un rimpallo, ed è spietato col mancino il tedesco.



71'- Anche il Genoa fa i primi cambi: escono Badelj ed Ekhator, mentre in campo entrano Miretti e Masini.



68'- Ancora Genoa con una palla lunga per Thorsby. Dopo un rimpallo, Martin si trova solo, ma ottiene solo un calcio d'angolo con un tiro dalla distanza.

64'- Ancora un'occasione sulla sinistra, nuovamente Gosens per Sottil, con un corridoio perfetto. Stavolta, in mezzo all'area, è Kouamé ad essere anticipato da Vazquez.



62'- Primo cambio per la Viola: Dentro Adlì fuori Richardson



61' -Sgroppata sulla sinistra iniziata da Gosens, che serve Sottil, il quale cerca qualcuno in mezzo per il cross. Prova a metterci il mancino Colpani, ma senza successo.

59'- Sbracciata di Sottil ai danni di Sabelli, che alimenta uno scontro tra i due. Per il momento, è la partita nella partita.

56'- Badelj salva tutto su un cross basso di Dodô. Estrema difesa adesso per i rossoblù.



54'- Buona Fiorentina ma solo fino al momento del tiro, con Colpani prima e Sottil poi, che non impensieriscono però l'estremo difensore genoano.

50'- Super occasione per Ekhator, che coglie alla sprovvista M. Quarta, ma non è freddo nella conclusione. Il Genoa è ripartito forte.



48'- Sabelli viene graziato in due occasioni senza ricevere il cartellino giallo. La panchina viola si agita.

45' - SI RIPARTE, nessun cambio per i due due tecnici



--- INTERVALLO ---

45' +2' - FINE PRIMO TEMPO! Si va negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.



45' - Assegnati 2 minuti di recupero.



44'- Problemi al ginocchio per Sottil, che si accascia a terra dopo un contatto in cui Sabelli lo colpisce sul ginocchio. L'esterno italiano adesso zoppica in campo.



39'- Alza l'indice di pericolosità la Fiorentina; ci prova da lontano Richardson, ma Leali risponde di pugno. La Fiorentina sta crescendo.

37'- Dodô prova a mettersi in proprio dopo una buona discesa sulla fascia destra. Il brasiliano converge, ma il tiro è debole e facile preda di Vogliacco.



36'- Dopo un avvio complicato, Sottil adesso sembra essere sempre in vantaggio contro Sabelli, superato spesso in dribbling.



33'- Bove, dopo uno scontro aereo con Thorsby, cade male a terra. In campo interviene lo staff medico viola.



30'- È alla mezz'ora che arriva il primo angolo a favore della Fiorentina, che si accende grazie a un tiro di Sottil.

26'- Ekhator, il giovane attaccante del Genoa, prova a concretizzare l'ennesimo contropiede della squadra di casa, che sembra avere più energie.



23'- Occasionissima per il Genoa con Sottil che non allontana a sufficienza una palla su un traversone, che arriva sui piedi di Sabelli; tuttavia, quest'ultimo chiude troppo il destro e non centra la porta.

21'- Si conclude solo con un fallo in attacco il tentativo in slalom di Lucas Beltran, il più attivo nell'attacco viola.



18'- Dopo un quarto d'ora di lanci lunghi, la squadra di Palladino prova ora a guadagnare campo attraverso il possesso palla.



14'- Occasione per il Genoa, che è partito bene soprattutto grazie alle sue ripartenze; una di queste porta il nome di Frendrup, che però non supera la difesa viola, che recupera.

12' - Giallo anche per Quarta e calcio di punizione al limite per il Genoa, che scappa in contropiede con Pinamonti.

6' - Richardson, anche il centrocampista marocchino viola viene ammonito, portando così a pari il conteggio dei cartellini gialli, dopo un pestone.

3' - Parte subito aggressivo il Genoa, con Pinamonti che non si contiene ed entra in ritardo su Bove, prendendosi il cartellino giallo.



0' - VIA! SI PARTE A MARASSI! Primo pallone giocato dalla Fiorentina in divisa bianca. Genoa in nero.



18:26 - Entrano in campo in questo momento le due squadre.

Primo turno infrasettimanale di questa Serie A, dove la Fiorentina ha l'occasione di superare la Juventus e agganciare l'Atalanta al terzo posto in classifica. Per farlo, però, servono tre punti contro un Grifone che, nonostante l'assenza del nuovo arrivato Mario Balotelli, metterà tutto in campo per risollevarsi da una situazione di classifica più che complicata. Marassi è comunque un campo ostico, dove i rossoblù hanno fermato, nell'ordine, Inter, Roma e Bologna sul pareggio. Per questo motivo, Palladino si affida, laddove può, poiché limitato dagli infortuni, ai titolari. Ecco le scelte dei due tecnici:

GENOA (4-4-2): Leali; Vogliacco, Vasquez, Matturro, Sabelli; Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekhator, Pinamonti. All.: Alberto Gilardino.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, M. Quarta, Ranieri, Gosens; Richardson, Bove; Colpani, Beltrán, Sottil; Kouamé. All. Raffaele Palladino.