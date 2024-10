RANIERI, Ho voglia di tornare, ma ho detto no a proposte

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Claudio Ranieri non nasconde la nostalgia per la lontananza dal calcio. L'ex tecnico, passato anche dalla Fiorentina e fermo dopo l'addio al Cagliari della scorsa stagione, ne è tornato a parlare oggi, in un'intervista concessa ai taccuini del Corriere della Sera: "Confesso che ho voglia di rimettermi in discussione anche se ho già detto di no a più di una proposta. Vediamo se arriva la chiamata di una Nazionale. Non quella italiana: ho la massima fiducia in Spalletti".

Lo stesso Ranieri, ricordiamo, è stato nei pensieri anche della Roma negli ultimi tempestosi giorni, eventualmente però con un ruolo diverso da quello dell'allenatore. Questione su cui, si legge, il tecnico di Testaccio non ha voluto rispondere.