RIVER, Gallardo vuole Beltran o Borré per sostituire Borja

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non si placano le sirene argentine per Lucas Beltran che nonostante sia tornato a giocare con continuità con la maglia della Fiorentina, è sempre oggetto del desiderio del suo ex club, il River Plate. Come riporta El Crack Deportivo infatti, il classe 2001 è l'obiettivo principale in caso di partenza di Miguel Borja, attaccante classe 1993 che potrebbe finire in MLS dove lo vuole il Cincinnati. Oltre a Beltran, il tecnico Gallardo starebbe valutando come alternativa anche Rafael Santos Borré.