MARTINELLI, A Rubino: "Sogno che avevamo da piccoli"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tra i tanti complimenti ricevuti da Tommaso Rubino per il suo esordio in Prima Squadra e in serie A, sono arrivati anche quelli di Tommaso Martinelli, il portiere sempre classe 2006 che ha esordito lo scorso anno in A e che ha pubblicato una foto di quando erano piccoli: "Sin da piccoli con un sogno - scrive su Instagram - ora tutti e due ce l'abbiamo fatta. Ti amo fratello"