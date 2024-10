BORTOLAZZI A RFV, Bove ok da mezzala. Cataldi play

FirenzeViola.it

Durante Colpi d'Ala in diretta su Radio Firenzeviola, ha parlato Mario Bortolazzi che ha giocato sia alla Fiorentina che al Genoa: "Vedo che oggi anche in Nazionale non ci sono più play. Molto dipende dagli allenatori che spesso giocano con due in mezzo al campo anche se io sarei sempre per il centrocampo a tre. Ti dà più protezione e più sviluppo della manovra. Lo stesso Cataldi ha giocato diversi anni a tre facendo il play ma qualcuno ora forse sta uscendo".

Che ne pensa di Bove?

"Con la fiducia di tutti si esprime sempre le proprie qualità. Ha tanta strada da fare ma quando la situazione è così fai le cose senza paura e questo fa la differenza. Per quello che ho potuto vedere mi pare un'ottima mezzala, come giocava alla Roma. Ma sapere interpretare più ruoli non è male".

Com'è la situazione al Genoa?

"Un po' delicata perché ci sono tanti infortuni, da Malinovskyi a Messias. Davanti con l'uscita di Retegui e Gudmundsson non sono stati sostituiti adeguatamente ma al Ferraris c'è sempre una grande spinta. È uno stadio che si sente e la gente è vicina, senti tutto dal pubblico".

