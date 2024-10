GEN-FIO, Fiorentina corsara e terza in campionato: 0-1

FirenzeViola.it

Viola corsara a Genova, che dopo una prestazione in crescendo nel primo tempo si sblocca finalmente grazie a un cambio, quello che vede entrare nel rettangolo verde Adlì. Il francese dà più geometrie alla manovra viola ed è proprio dai suoi piedi che nasce l'azione del gol: filtrante per Beltrán, che crossa in mezzo all'area. Gosens emerge su tutti e piazza il colpo da tre punti.

Ma i veri protagonisti non si fermano qui, perché nell'ultimo quarto d'ora il Grifone non ci sta e fin da subito aggiunge quell'orgoglio che gli permette di arrivare su tutte le seconde palle. Viola non spettacolare ma efficace; un gol deve essere difeso e Dodô, prima, e soprattutto De Gea, poi, riescono nell'impresa con due interventi monstre.

Tre punti di piombo per la squadra di Palladino, che si comporta da grande squadra e balza dunque al terzo posto in classifica.