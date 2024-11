JURIC, Dopo Firenze era importante riprendersi

FirenzeViola.it

Il tecnico della Roma Ivan Juric soddisfatto per la vittoria della Roma sul Torino che ha fatto rialzare la testa alla sua squadra dopo il pesante ko con i viola: "Dopo Firenze era importante riprendere la strada giusta e oggi abbiamo fatto un'ottima gara, contro una squadra difficile da affrontare. Sia nel gioco che nel pressing, in un momento difficile, è andata bene. Dobbiamo far sorridere i nostri tifosi e farli tornare a gioire. Solo con prestazioni così possiamo conquistare di nuovo la fiducia, questo è un grande obiettivo per la mia squadra".