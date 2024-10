FORM. UFFICIALI, BOVE ARRETRA IN MEDIANA. CI SONO SOTTIL E RICHARDSON. KOUAME PRIMA PUNTA

FirenzeViola.it

Ci siamo! Tra poco la Fiorentina scenderà di nuovo in campo con l'obiettivo di consolidare l'ottimo momento in campionato. Sulla scia dell'entusiasmo, il tecnico Raffaele Palladino ha confermato le sue parole dell'antivigilia del match, schierando sul rettangolo verde i migliori giocatori disponibili. Eccezione fatta per gli acciaccati o gli infortunati, che dopo il match contro la Roma hanno lasciato il campo per infortuni non eccessivamente gravi: in ordine, Kean, nemmeno convocato, Comuzzo e Cataldi, il tecnico campano si affida nella formazione ufficiale a 7/11 degli uomini che sono partiti dal primo minuto nel roboante match contro i giallo-rossi. Oltre a De Gea in porta, che ormai si conferma il portiere del campionato a prescindere dai turni infrasettimanali, la difesa sarà nuovamente composta da quattro giocatori: Dodò e Gosens terzini, mentre la coppia centrale vedrà il tandem Ranieri-M. Quarta.

Capitolo centrocampo: in mediana Palladino si affiderà a Richardson, che farà dunque rifiatare Adlì, con Bove al suo fianco, il quale si conferma jolly, stavolta agendo al posto di Cataldi. Il posto lasciato libero dall'ex giallo-rosso sarà rimpiazzato da Sottil, mentre il resto della trequarti verrà completato da Beltrán e Colpani. Unica punta l'ex di turno Kouamé, che con Kean infortunato ha l'occasione di mettersi in mostra a distanza di sette giorni dal match di San Gallo. Di seguito la formazione ufficiale:

GENOA (4-4-2): Leali; Vogliacco, Vasquez, Matturro, Sabelli; Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekhator, Pinamonti. All.: Alberto Gilardino.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, M. Quarta, Ranieri, Gosens; Richardson, Bove; Colpani, Beltrán, Sottil; Kouamé. All. Raffaele Palladino.