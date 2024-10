GAZZETTA, Genoa gara-verità per legittimare l'entusiasmo

FirenzeViola.it

Pensieri da alta quota, con la voglia di continuare a volare, ma con una difficoltà in più: l’assenza di Moise Kean. La Gazzetta dello Sport propone così la sfida di Marassi tra Genoa e Fiorentina, con i viola che cercano conferme per capire quali possano essere i reali obiettivi della stagione. Detto dell'assenza dell'attaccante, rimasto a lavorare al Viola Park, è pronto a giocare Kouame, che nel 2020 è arrivato in viola proprio dal Genoa e che ora, insieme a Beltran (un gol su rigore e un assist contro la Roma), deve caricarsi la squadra sulle spalle e progredire sulla strada intrapresa.

I numeri danno ragione a una formazione che dall’inizio della stagione ha perso soltanto una volta, a Bergamo contro l’Atlanta quando, a metà settembre, era quattordicesima e le dinamiche completamente diverse. Da quel momento è cambiato tutto: assetto difensivo, modulo, capacità realizzativa e mentalità. Stasera è la partita della verità per una città che ha scoperto un nuovo entusiasmo, grazie alle cinque vittorie consecutive fra campionato e Conference, e quella di oggi si trasforma nella sfida che racconterà se l’entusiasmo, arrivato ai massimi livelli, sia legittimo e da coltivare. Per la Fiorentina fino ad ora una sola sconfitta dall’inizio dell’anno, 11 marcatori diversi in campionato (13 considerando la Coppa) e 11 reti segnate nelle ultime due di campionato (6 al Lecce e 5 alla Roma). Sono numeri che fanno divertire, ma anche sognare Firenze.