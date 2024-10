GENOA-FIORENTINA, Dove vedere la partita in TV

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa

Tra poche ore la Fiorentina affronterà a Marassi il Genoa nell'unico turno infrasettimanale di questa Serie A. I viola alla ricerca del quarto successo consecutivo in campionato che gli consentirebbe di scavalcare Juventus e Udinese e salire al terzo posto con l'Atalanta. Il Genoa viene invece da un periodo decisamente complicato: la squadra di Gilardino occupa l'ultimo posto in classifica e non vince dal 24 agosto. La partita è in programma alle 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Su RadioFirenzeViola ci sarà la radiocronaca della partita con il nostro inviato allo Stadio Luigi Ferraris con il nostro inviato Andrea Giannattasio.