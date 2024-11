SERIE A, Cinquina Lazio (terza con i viola), Roma di misura

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio vince a Como e aggancia al terzo posto sia la Fiorentina che l'Atalanta a quota 19, 1-4 il risultato finale, con un espulso per parte. Il Como ha retto mezzora ma dal 28' al 31' Castellanos e Pedro cambiano l'inerzia della gara. Mazzitelli al 51' dimezza le distanze con la partita che si innervosisce a l'arbitro tira fuori il secondo giallo sia per Braunoder al 62' che per Tavares al 65'. Al 75' il gol di Patric taglia le gambe al Como che all'81' subisce anche il quarto gol, ancora di Castellanos. Nel recupero partecipa alla festa anche Tchaouna.

Vince anche la Roma in casa contro il Torino anche se di misura, per 1-0. Ai giallorossi per tornare alla vittoria e forse salvare la panchina di Juric basta il gol di Dybala al 20' con l'argentino che colpisce anche un palo 52' mentre Svilar blocca l'occasione di Njie al 65' poi la gara viene amministrata.

LA CLASSIFICA DOPO LA DECIMA GIORNATA

Napoli 25

Inter 21

Atalanta 19

Fiorentina 19

Lazio 19

Juventus 18

Udinese 16

Milan 14*

Torino 14

Roma 13

Bologna 12*

Empoli 11

Parma 9

Como 9

Verona 9

Cagliari 9

Monza 8

Venezia 8

Lecce 8

Genoa 6

* una partita in meno