TURNOVER MODERATO A GENOVA TRA CAMBI DI FORMAZIONE E IL FORFAIT DI KEAN

Alcune risposte arriveranno soltanto domani insieme alla lista dei convocati, soprattutto per chi è uscito malconcio dal match contro la Roma, eppure le sensazioni riguardanti la formazione che stasera affronterà il Genoa raccontano di un Palladino disposto sì a cambiare qualche singolo ma senza stravolgere il suo assetto. Chiaro che la questione più importante riguardi Kean che ieri non era con il gruppo in partenza per Genova.

Il turnover può attendere e il forfait di Kean – D’altronde l’intenzione del tecnico è quella di dare continuità a un undici titolare che di recente non ha sbagliato niente e se qualcuno dovesse rifiatare in vista della successiva sfida di campionato, domenica a Torino, sarà soprattutto per motivi fisici. E' soprattutto il caso di Kean che ieri non era del gruppo partito per la Liguria (leggi qui), con Kouamè a questo punto destinato a sostituirlo. Insomma il turnover può attendere, se non proprio la sfida ai granata come minimo la trasferta a Cipro della prossima settimana per la Conference League

Biraghi, Richardson e Ikonè le possibili novità - Così se dietro Quarta resta in pole position per la sostituzione di Comuzzo (che è comunque partito ieri alla volta della Liguria) l’altro cambio può riguardare Biraghi che a sinistra spinge per ritrovare la maglia da titolare a discapito di Gosens mentre con Dodò a destra Ranieri completa il reparto davanti a De Gea. Con Cataldi non al 100% è Richardson il primo indicato ad affiancare Adli, mentre nella linea dei tre dietro a Kouamè, Beltran e Bove paiono certi di partire dall’inizio con Ikonè che potrebbe invece essere la novità offensiva con Colpani a riposo in vista di Torino.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

GENOA (4-4-2): Leali, Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro, Zanoli, Badelj, Frendrup, Martin, Pinamonti, Thorsby

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea, Dodò, Quarta, Ranieri, Biraghi, Adli, Richardson, Ikonè, Beltran, Bove, Kouame