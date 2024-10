GENOA, Pinamonti con Thorsby: la probabile contro i viola

Fonte: Tuttomercatoweb.com

FirenzeViola.it

Mario Balotelli non farà il suo ritorno in Serie A contro la Fiorentina. L'attaccante da poco tesserato col Genoa non farà parte infatti della gara di stasera, come annunciato ieri da Gilardino in conferenza stampa. Ancora senza l'infortunato di lungo corso Vitinha, davanti sarà reparto a una sola punta con Andrea Pinamonti con tutto il peso del reparto avanzato sulle spalle. Dietro di lui, più mezzala che trequartista, Morten Thorsby, con una panchina che di fatto non può contare anche in altre alternative tutte ko come Messias, Ankeye ed Ekuban. Il vice Pinamonti sarà così il giovanissimo Ekhator e col neo arrivato (anche lui da svincolato) Gaston Pereiro come trequartista alternativo.

La buona notizia è il rientro a pieno regime di capitan Milan Badelj che potrebbe tornare a giocare dal primo minuto in mezzo al campo al fianco di Frendrup. Sulla corsia di sinistra si va verso la conferma di Martin con Zanoli a destra. In difesa davanti a Leali ci sono le scelte contate, in attesa di capire se Bani può essere a disposizione o meno. Per il momento Vasquez dovrebbe fare coppia con Vogliacco al centro con Matturro a sinistra e Sabelli a destra.

La probabile del Genoa (4-4-1-1): Leali; Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Badelj, Frendrup, Martin; Thorsby, Pinamonti. All. Gilardino