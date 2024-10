TOTOFORMAZIONE, BIRAGHI INSIDIA GOSENS, TORNA QUARTA IN DIFESA. DUBBI SUGLI ESTERNI: LA PROBABILE

FirenzeViola.it

A caccia di conferme, ma col vento in poppa. È lo stato d’animo con cui la Fiorentina si dirige a Genova, dove stasera affronterà il Grifone per lucidare ancor di più una classifica che sorride eccome alla squadra di Palladino. Cinque vittorie di fila e sette risultati utili consecutivi in stagione certificano il ruolino di marcia su cui proseguire senza sosta, approfittando anche di qualche passo falso registrato ieri a Torino. Non mancheranno però assenze pesanti, come Kean che non è partito con la squadra, e non mancheranno neanche acciacchi e ugge dell’ultim’ora come quelle che attanagliano Cataldi (QUA le ultime) e Comuzzo, molto probabilmente risparmiati contro i rossoblu. Ne conseguirà una formazione densa di rotazioni rispetto all’ultima convincente Fiorentina.

Tra i pali non ci si smuove da De Gea, come a destra tutto lascia presagire che Dodo sarà ancora il pendolino. Nel mezzo, detto di un Comuzzo a mezzo servizio, la stampa nazionale e locale concorda sulla coppia Ranieri-Martinez Quarta, mentre permangono dubbi sull’attore di sinistra. Qualcuno opta per l’ennesima presenza di Gosens, altri credono in una rotazione che comporti Biraghi di nuovo titolare (nessuno indica Parisi). A centrocampo Cataldi verrà gestito, a differenza di Adli che presenzierà nuovamente. Al suo fianco probabile chance per Richardson (solo la Repubblica vede Bove al suo posto). Venendo all’attacco, certa è la maglia dal primo minuto per Kouamé, ex di turno chiamato a fare le veci di Kean come riferimento offensivo. Nessun dubbio su chi svarierà dietro l’ivoriano, ovvero Beltran. Coadiuvato ai lati sicuramente da Bove - da capire solo in che posizione di campo - e da uno tra Ikoné e Sottil, col francese in netto vantaggio (Colpani dovrebbe rifiatare, solo la Repubblica lo indica titolare).

Questa la probabile formazione della Fiorentina contro il Genoa, secondo i quotidiani locali e nazionali:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): De Gea; Dodo, M. Quarta, Ranieri, Gosens; Adli, Richardson; Ikoné, Beltran, Bove; Kouamé.

Corriere dello Sport-Stadio (4-2-3-1): De Gea; Dodo, M. Quarta, Ranieri, Gosens; Adli, Richardson; Ikoné, Beltran, Bove; Kouamé.

Tuttosport (4-2-3-1): De Gea; Dodo, M. Quarta, Ranieri, Biraghi; Adli, Richardson; Ikoné, Beltran, Bove; Kouamé.

La Nazione (4-2-3-1): De Gea; Dodo, M. Quarta, Ranieri, Biraghi; Adli, Richardson; Ikoné, Beltran, Bove; Kouamé.

La Repubblica (4-2-3-1): De Gea; Dodo, M. Quarta, Ranieri, Gosens; Adli, Bove; Colpani, Beltran, Sottil; Kouamé.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): De Gea; Dodo, M. Quarta, Ranieri, Gosens; Adli, Richardson; Ikoné, Beltran, Bove; Kouamé.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): De Gea; Dodo, M. Quarta, Ranieri, Biraghi; Adli, Richardson; Ikoné, Beltran, Bove; Kouamé.