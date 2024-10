GIORGETTI A RFV: "Partite che vinci se hai anima. Passo avanti nella gestione delle gare, la Fiorentina si è adattata alle assenze senza subirle"

FirenzeViola.it

Angelo Giorgetti, opinionista ed editorialista di radio FirenzeViola e Firenzeviola.it è intervenuto nel post gara durante "Se fosse sempre domenica" per commentare la vittoria della Fiorentina: "Ci stiao abituando alle vittorie, ne ha fatte tante ma io la metterei quasi al primo posto, non per la bellezza perché non è stata certo una partita indimenticabile contro un Genoa in grande difficoltà che faceva tanti falli e giocava poco a calcio. Per questo è stata una partita che riesci a vincere se hai una grande anima, se tutti riescono a fare qualcosa in più. La Fiorentina ha giocato con un 4-2-3-1 ma impostava e ragionava meno anche perché c'erano assenze importanti a partire da Kean. Perciò credo che la vittoria rappresenti un passo avavnti nella gestione. Ha capito che ci voleva tanta pazienza e che il Genoa prima o poi un errorino in difesa l'avrebbe fatto e lì è stato bravo Gosens che ha fatto un gol da attaccante, ha rischiato qualcosa ma De Gea anche oggi ha fatto un paio di interventi strepitosi e dunque ogni tassello è al posto giusto. Non mi spingo avanti in proiezioni per dire dove arriverà ma dico che questa squadra è in crescita nella gestione delle partite e questo è un ottimo segnale".

Nonostante mancassero giocatori importanti: "La Fiorentina si è adattat alle assenze e non l'ha subite. Ha scelto di fare una partita diversa al solito perché quando ha tutti gli effettivi riesce ad essere molto più rapida nelle ripartenze ed invece Palladino ha sacrificato questo aspetto perché mancava un giocatore capace di fare reparto davanti come Kean ed ha puntato di più sulla compattezza e sulla ricerca dell'occasione giusta. Ha riempito le assenze con un atteggiamneto che poi si è rivelato vincente. E penso che queste partite le vinci con grandi giocatori come lo sono Gosens e De Gea"