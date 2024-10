GENOA-FIORE, Dove e come seguire la gara del Ferraris

FirenzeViola.it

È di nuovo match-day in casa Fiorentina. Dalle 18:30 infatti, orario del calcio d'inizio, la squadra di Palladino fa visita al Genoa per la decima giornata di campionato. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, ma come al solito Radio FirenzeViola fornirà la radiocronaca direttamente con l'inviato al Ferraris, mentre su FirenzeViola.it la diretta testuale e tutti gli aggiornamenti dal pre al post partita.