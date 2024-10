PALAGI A RFV, Franchi? La Sindaca sta scappando

FirenzeViola.it

Il Consigliere Comunale di Firenze e membro di Sinistra Progetto Comune, Dimitri Palagi è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "C'è polemica" raccontando a proposito della questione Franchi: "Mi sembra di essere ai confini della realtà… Ero ancora un esordiente consigliere comunale e si commentava il futuro del Franchi, e qui siamo ancora. La partita sullo stadio non è solo urbanistica o solo sportiva: il valore della Fiorentina e di Campo di Marte impongono il fatto che non si possa usare una delega sola per rispondere alle domande. Qui c'è una Sindaca che sta scappando rispetto alla necessità di rendere in consiglio comunale cosa accade negli incontri con la Fiorentina. Che ci dica di cosa discute.

Siamo ancora fermi al cronoprogramma che prevede il Padovani ed è l'unica soluzione che non prevede spreco di soldi pubblici. La politica è l'arte dell'impossibile e do per scontato che ad un certo punto ci presenteranno il pacchetto completo senza nessuna soluzione alternativa e ci imporranno di votarla. Il dibattito politico non corrisponde con quelli che sono gli impegni. I soldi pubblici li devo votare su un bilancio triennale. Nelle linee programmatiche della Sindaca non ci sono neanche indicazioni di cosa vogliano fare sul Franchi. Io dico che se mancano solo 5 milioni per completare tutto e avere il quadro chiaro, tiriamoli fuori e ridiscutiamo di concessione. Io penso che si possa addirittura ritardare di due anni i lavori al Franchi".

