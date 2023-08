RFV, Prosegue la nostra programmazione fino alle 19

FirenzeViola.it

Prosegue la programmazione di RadioFirenzeViola, pronta anche oggi a tenervi compagnia raccontandovi l'attualità del mondo Fiorentina. Dalle 12 in studio per "Viola Amore Mio" ci sarà Lorenzo Marucci mentre, subito dopo, via al consueto appuntamento dalle 14 alle 17 con "Palla al Centro" insieme a Tommaso Loreto e Luca Calamai. Infine due ore in chiusura di programmazione con un "Social Club" con Giacomo Galassi e Chiara Andrea Bevilacqua, trasmissione in programma tra le ore 17 e le 19.