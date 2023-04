PILLON A RFV, Italiano non può fare meglio di così

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore Giuseppe Pillon si esprime così a Radio FirenzeViola, durante "Viola Weekend", per parlare di Fiorentina dopo la vittoria di ieri a San Siro: “Meglio di così non può fare. La squadra fa bene e gioca nel modo giusto. Si vede la mano dell’allenatore, che lavora tanto sul campo. E alla fine i risultati si vedono. La mano del mister conta moltissimo. Ha reso autostima ai giocatori. Quando inizi a fare risultati, i giocatori iniziano a crederci notevolmente e possono arrivare risultati come quelli di San Siro”.

Ha mai avuto un calciatore che fa il Ramadan, come Amrabat?

“L’ho avuto a Padova. Devo dire che le difficoltà sono enormi. Perché devi fare allenamenti mirati a loro, hanno un dispendio di energie notevole, non come gli altri. Poi passato quel periodo va sempre meglio, ma in quel momento bisogna saper gestire, perché non daranno mai il meglio”.

Che ne pensa della gara di Castrovilli?

“Lo vedo meglio da mezzala nel centrocampo a tre. È bravo negli inserimenti e sa segnare. Ieri ha fatto una grande gara, col suo rientro la Fiorentina è salita: ha giovato molto dal suo ritorno”.

Per Italiano che stagione sta vedendo?

“E' la stagione della crescita definitiva. Ieri ha messo la difesa a tre e ha fatto bene, perché in certi momenti bisogna riuscire a capire come schierarsi. Avere certi accorgimenti è cosa non da poco”.

Può avere un futuro in una big?

“E' uno dei tecnici a fare il calcio migliore. Rischia molto ma gioca un calcio dinamico e organizzato. Si vede la sua mano nella Fiorentina, penso si meriti la possibilità di allenare una grande squadra, anche se è ancora giovane. Ma comunque è già in una grande piazza essendo a Firenze”.