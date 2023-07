PIERGUIDI A RFV, Venezia? Discriminazione politica

Ascolta l'audio

Michele Pierguidi a Radio Firenze Viola

Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2 di Firenze, è intervenuto durante "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola: "Soldi per il bosco dello sport e non per il Franchi? Credo che ci sia una grande delusione a Firenze. Questo perché c'è una disparità: la spieghi solo se c'è una discriminazione politica. A Venezia c'è un governo di centro destra e qua a Firenze no. Questo è un danno grande che spero possa essere risarcito. Da presidente del quartiere sono molto arrabbiato. Abodi ha sempre fatto ragionamenti molto intelligenti nell'interesse del Franchi, ma il fatto che venga finanziata Venezia e non Firenze, ripeto, è un fatto grave di discriminazione politica. Secondo me ogni fiorentino deve essere indignato da questo comportamento. Dobbiamo stare attenti e mobilitarci per far dare a Firenze quello che spetta a questa città".

Franchi? "Chi dice che le persone come me, Giani o Nardella possono togliere i vincoli non conosce la legge italiana. Non ci è riuscito neanche il Presidente del Consiglio. Noi non possiamo buttare giù le curve e fare il progetto di Casamonti proposto da Commisso. L'unica bozza proposta dal presidente viola è stata quella di Campo di Marte, quindi non bisogna dire che Commisso è venuto a Firenze con i soldi in bocca pronto a fare uno stadio nuovo".

Mercafir? "Era un'opzione che il Comune ha proposto alla Fiorentina e la società viola lo ha rifiutato. Il resto sono solo chiacchiere".