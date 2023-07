PELLISSIER A RFV, Terrei Cabral e prenderei Nzola

FirenzeViola.it

L'ex attaccante del ChievoVerona Sergio Pellissier, ora presidente della Clivense, ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola, durante la trasmissione "Chi si compra?". Queste le sue parole sul momento della Fiorentina e sulle mosse di mercato dei viola: “Quando al Chievo Verona siamo retrocessi non è stato tanto per i due punti di penalizzazione, ma perché quando stavamo facendo la squadra non sapevamo quale sarebbe stato il nostro destino. Quindi capisco la situazione della Fiorentina, giocare la Conference League o non giocarla cambia tanto nella costruzione della propria rosa”.

Dia o Nzola? “A me piace molto Nzola, è un giocatore importante. Se ha la fiducia giusta può fare grandi cose, ha qualità fisiche devastanti. Io fossi nella Fiorentina prenderei lui”.

Cabral e Jovic? “Se la Fiorentina deve competere su tre competizioni allora avrà bisogno di più attaccanti possibili. Tra i due terrei il brasiliano personalmente, perché è quello che ha reso di più”.